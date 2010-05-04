Реакція Єврокомісії на ідею об’єднати Нафтогаз і Газпром є дивною

Експерт з енергетичних питань Богдан СОКОЛОВСЬКИЙ вважає, що заява представника Європейської комісії з енергетичних питань Марлін ХОЛЦНЕР стосовно перспективи об’єднання НАК «Нафтогаз України» та «Газпрому» дивує своєю суперечливістю.

Про це Б.СОКОЛОВСЬКИЙ заявив у коментарі УНІАН.

З одного боку, зазначив експерт, вона вважає, що це питання знаходиться у виключній компетенції української та російської влади, а з іншого - намагається радити Україні, як проводити реформи з метою встановлення «європейської» прозорості у газовому секторі.

«Варто нагади Європейській комісії, що Україна в останні роки доклала чимало зусиль і добилася незаперечних успіхів у контексті запровадження європейської прозорості в національному енергетичному секторі», - заявив Б.СОКОЛОВСЬКИЙ.

Він підкреслив, що Україна завжди робила все від неї залежне, щоб Європа стабільно отримувала газ.

«Часто ми, українці, самостійно були змушені протистояти викликам з боку іноземного монополіста. Зокрема, так було на початку минулого року, коли в результаті «газової атаки» з боку «Газпрому» Україна, без належної підтримки ЄС, підписавши кабальні контракти від 19 січня 2009 року, ціною колосальних втрат, забезпечила і забезпечує транзит російського природного газу усім європейським споживачам», - зазначив Б.СОКОЛОВСЬКИЙ.

Він вважає, що у разі реалізації пропозицій російської сторони об’єднати «Нафтогаз» з «Газпромом», усі рекомендації і претензії Брюссель має пред’являти Москві, адже саме Росія фактично і юридично визначатиме правила на газовому ринку України, а в найближчій перспективі – і в Європейському Союзі.

Як повідомляв УНІАН, 30 квітня прем`єр-міністр РФ Володимир ПУТІН запропонував створити об`єднаний газовий холдинг за участю "Газпрому" і "Нафтогазу". Глава українського уряду Микола АЗАРОВ заявив про готовність вивчити цю пропозицію.

Глава "Газпрому" Олексій МІЛЛЕР повідомив, що міністри енергетики РФ й України після травневих свят зустрінуться в Москві з керівництвом "Газпрому" і "Нафтогазу", аби обговорити об`єднання компаній.

3 травня представник Еврокомісії М.ХОЛЦНЕР заявила, що пропозиція про об`єднання російської компанії "Газпром" і української "Нафтогаз України" є "внутрішнім рішенням" урядів Росії й України.

"Насамперед, це внутрішнє рішення цих урядів", - сказала М.ХОЛЦНЕР.

За її словами, для ЄС важливо, щоб Україна "продовжила реформу з модернізації внутрішнього ринку газу з тим, аби зробити його прозорішим, що також полегшить залучення індустрії ЄС".