Навколо Багдада почали споруджувати стіну безпеки

Іракська влада почала обносити Багдад стіною безпеки, яка відокремить місто від сусідніх провінцій.

Про це заявив представник оперативного командування Багдада генерал-майор Касим АТТА телеканалу "Аль-Іракія", передає РІА «Новости».

Стіна, будівництво якої передбачається завершити до середини 2011 року, складатиметься з бетонної огорожі і земляних ровів і матиме вісім контрольно-пропускних пунктів. Потрапити до іракської столиці можна буде лише через них.

Цей обладнаний сучасними системами спостереження бар`єр покликаний, за словами К.АТТИ, "перегородити шлях терористам і не дати змоги їм проникнути до Багдада".

Після завершення будівництва стіни безпеки навколо Багдада влада міста, сказав К.АТТА, "почне поступово знімати" бетонну загорожу й контрольно-пропускні пункти всередині столиці.

З метою запобігання міжконфесійних сутичок, особливо в 2006-2007 роках, оперативне командування Багдада встановило по всьому місту безліч контрольно-пропускних пунктів, а також розділило між собою окремі райони бетонною огорожею. Вони стали причиною нескінченних заторів на дорогах і невдоволення громадян, але не врятували іракську столицю від великих терактів і численних вибухів, жертвами яких лише за останні місяці сталі сотні її жителів.