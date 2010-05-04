Навколо Багдада почали споруджувати стіну безпеки
Щоб прибрати внутрішні КПП
Іракська влада почала обносити Багдад стіною безпеки, яка відокремить місто від сусідніх провінцій.
Про це заявив представник оперативного командування Багдада генерал-майор Касим АТТА телеканалу "Аль-Іракія", передає РІА «Новости».
Стіна, будівництво якої передбачається завершити до середини 2011 року, складатиметься з бетонної огорожі і земляних ровів і матиме вісім контрольно-пропускних пунктів. Потрапити до іракської столиці можна буде лише через них.
Цей обладнаний сучасними системами спостереження бар`єр покликаний, за словами К.АТТИ, "перегородити шлях терористам і не дати змоги їм проникнути до Багдада".
Після завершення будівництва стіни безпеки навколо Багдада влада міста, сказав К.АТТА, "почне поступово знімати" бетонну загорожу й контрольно-пропускні пункти всередині столиці.
З метою запобігання міжконфесійних сутичок, особливо в 2006-2007 роках, оперативне командування Багдада встановило по всьому місту безліч контрольно-пропускних пунктів, а також розділило між собою окремі райони бетонною огорожею. Вони стали причиною нескінченних заторів на дорогах і невдоволення громадян, але не врятували іракську столицю від великих терактів і численних вибухів, жертвами яких лише за останні місяці сталі сотні її жителів.