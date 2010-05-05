Дружина Лужкова за рік заробила мільярд доларів

Сукупний заробіток за 2009 рік найбагатшої жінки Росії Олени Батуріної становить 30,942 млрд рублів (більше 1 млрд доларів), при цьому її чоловік, мер Москви Юрій Лужков, заробив тільки 7,98 млн. рублів, передає РІА "Новости". У власності у подружжя чотири земельні ділянки в Росії загальною площею більше 1 млн. кв. м, а також невеликий будинок.

Разом з дружиною і двома дочками Лужков займає квартиру площею 445,1 кв.м. З рухомого майна у столичного градоначальника тільки машина "ГАЗ-69Э" і автопричіп.

Як Лужков писав раніше, причіп йому потрібний для перевезення вуликів. Мер Москви - великий любитель меду. Він активно займається бджільництвом і навіть власноручно розробив новий тип вуликів, на що є патент.

На сайті уряду Москви вказується, що Лужкову також належить ділянка в 9 гектарів для ведення фермерського господарства, для ведення підсобного господарства - 24 гектари, а також 80 гектарів - для ведення сільськогосподарського виробництва.

Столичному мерові належить і житловий будинок площею 144 кв. метрів. У його користуванні знаходиться котедж в Росії площею 2,5 тисячі кв. метрів.

При цьому автопарк дружини градоначальника значно ширший, ніж у нього самого. Так, їй належать автомобілі Porsche Turbo З, три автомобілі Merсedes-Benz моделей S20ML-63-IMG, S600; автомобіль Audi 80, а також олдтаймер Talbot 95.