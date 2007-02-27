На кого Грузія хоче змінити російських миротворців в Абхазії

Грузинська дипломатія активно обговорює з міжнародним співтовариством питання про заміну російського миротворчого контингенту в Абхазії нейтральними багатонаціональними силами. Як передає РІА «Новости», про це заявив на прес-конференції у вівторок міністр закордонних справ Грузії Гела БЕЖУАШВІЛІ.

За словами міністра, Тбілісі вітає «готовність ряду країн підключитися до миротворчих операцій в Грузії, оскільки розміщений там російський контингент не займає нейтральної позиції». Разом із тим, Г.БЕЖУАШВІЛІ не уточнив, які саме країни виявили таку готовність.

Як повідомлялося, раніше в числі таких країн називалися Україна, Естонія і Латвія.

Г.БЕЖУАШВІЛІ наголосив, що керівництво Грузії не може змиритися з нинішньою ситуацією. На його думку, нинішня миротворча місія “не служить миру, а виконує функцію прикордонних сил у зоні конфлікту".

"Нам не потрібні такі миротворці. Ми хочемо такі сили, які сприятимуть врегулюванню конфлікту в рамках загальновизнаних міжнародним співтовариством кордонів Грузії", - заявив Г.БЕЖУАШВІЛІ.

На його думку, сили, які повинні замінити російських миротворців, повинні мати мандат ООН, ОБСЄ або Євросоюзу.

У свою чергу, абхазька сторона виступає категорично проти заміни контингенту Колективних Сил СНГ з підтримання миру, який знаходиться в зоні грузино-абхазького конфлікту. "Введення українських миротворців в зону грузино-абхазького конфлікту рівноцінне введенню грузинських військ", - заявив, зокрема, президент Абхазії Сергій БАГАПШ.

Як повідомляв УНІАН, Президент України Віктор ЮЩЕНКО відзначає готовність української сторони брати активну участь у врегулюванні «замороженого» конфлікту в Абхазії. За повідомленням прес-служби глави держави, про це В.ЮЩЕНКО сказав в інтерв`ю грузинській телерадіокомпанії «Руставі-2» напередодні його офіційного візиту до Грузії, який відбудеться 1-2 березня.