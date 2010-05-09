В.о. президента Польщі відвідав місце Смоленської авіакатастрофи

Виконувач обов’язки Президента Польщі, глава Сейму Броніслав КОМОРОВСЬКИЙ в неділю відвідав місце катастрофи літака Леха Качинського під російським Смоленськом.

Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, за даними польських медіа, Б.КОМОРОВСЬКИЙ прибув автомобілем до Смоленська з Москви, де сьогодні раніше брав участь у заходах з нагоди 65-ї річниці завершення Другої світової війни.

Б.КОМОРОВСЬКОГО, який буде боротися за пост глави польської держави на позачергових виборах 20 червня, на вїзді до Смоленської області із хлібом та сіллю привітав губернатор Сергій АНТУФ`ЄВ.

В.о. Президента подякував губернатору за дії влади після авіакатастрофи 10 квітня та назвав смоленську землю «двічі важливою» для поляків через Катиньську трагедію та авіакатастрофу літака Л.Качинського.

Разом з Б.КОМОРОВСЬКИМ місце трагедії відвідали колишній керівник комуністичної Польщі генерал Войцех ЯРУЗЕЛЬСЬКИЙ, новий глава Бюро національної безпеки Станіслав КОЗЄЙ та режисер Анджей ВАЙДА.

Після Смоленська делегація також відвідала Катинь, де відбулося богослужіння на вшанування пам’яті розстріляних тут в 1940 році полонених польських офіцерів.

За даними польських медіа, польська делегація повернеться до Польщі з летовища у Вітебську в Білорусі, оскільки летовище у Смоленську зачинене.

Як повідомляв УНІАН, Б.КОМОРОВСЬКИЙ 8-9 травня перебував з візитом у Москві, де провів переговори з Президентом РФ Дмитром МЕДВЕДЄВИМ, вручив нагороди росіянам за дії після Смоленської авікатастрофи та за оприлюднення правди про Катинь, а також був присутнім на урочистому параді з нагоди 65 річниці Великої Перемоги.

Початкова, оприлюденна для медіа, програма візиту Б.КОМОРОВСЬКОГО до Росії не передбачала візит до Смоленська.