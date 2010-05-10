Чорноморський флот потрібен для війни з Грузією?

Чорноморський флот потрібен російській владі для війни з Грузією.

Про це заявив російський опозиційний політик Борис НЄМЦОВ в ефірі ТВі, повідомили УНІАН у прес-службі телеканалу.

На його думку, Чорноморський флот не має ніякого стратегічного значення, вихід в Середземне море для нього заблокують країни НАТО. «Якщо уважно подивитися, які країни є в чорноморському басейні, ви побачите, що сьогодні одна держава є ворожою для путінської Росії, - це Грузія. Таким чином, Чорноморський флот потрібен ПУТІНУ і МЕДВЄДЄВУ для війни з Грузією», - переконаний Б.НЄМЦОВ.

Загалом, на його переконання, харківські угоди не вигідні для Росії. Зокрема, зазначив Б.НЄМЦОВ, за перебування ЧФ у Криму Росія платить ціну, «якої у світі немає”. “За оренду Чорноморського флоту Росія фактично платить 4 мільярди доларів, а наприклад, Америка платить за базу, за найбільшу військово-морську базу в Акінаві в Японії, 800 мільйонів доларів. У п’ять разів менше Америка платить. Їм (керівництву РФ) потрібно показати, що вони такі круті», - сказав він.

Також, за словами російського опозиціонера, домовленості щодо газу є зрадою національних інтересів Росії. «Громадяни Росії за цю оборудку будуть платити з власної кишені кожен місяць - ось це є зрадою національних інтересів Росії, а не України», - підкресли він.