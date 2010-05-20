У районі Варшави різко піднялася вода

Рівень води у Віслі почав різко підніматися впродовж останньої доби, у районі Варшави перевищення рівня до 7,8 м очікується близько 21.00 за місцевим часом.

Мешканці столиці побоюються, що "велика вода" може прорвати спеціальні земляні вали, що захищають місто від повені. Проте мер Варшави Ханна Гронкевіч-Вальтц заявила, що "побоювань бути не повинно, земляні вали витримають натиск води". Крім того, вони розраховані на рівень води у Віслі в 8 метрів.

У мерії кореспонденту РІА “Новости” повідомили, що навіть у пік "великої води" всі мости через Віслу "не закриватимуться і функціонуватимуть у звичайному режимі".

Рекордно високий рівень води у Віслі був зафіксований 1844 року, тоді вода піднялася до позначки 8,52 метра.