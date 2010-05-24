Поновлюються авіаперельоти між Росією і Грузією
10:03, 24 травня 2010Світ
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Чи надовго - невідомо
Від сьогодні на деякий час поновлюються авіаперельоти між Росією і Грузією.
Як повідомляє Радіо «Свобода», авіакомпанія «Аерзена – грузинські авіалінії» знову розпочинає чартерні рейси до Москви та інших російських міст.
Авіасполучення між Росією і Грузією було припинене в 2006 році після загострення відносин між двома країнами. Відновлено в 2008 році і потім знову скасовано в серпні того ж року після російсько-грузинського військового конфлікту.
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