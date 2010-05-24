Від сьогодні на деякий час поновлюються авіаперельоти між Росією і Грузією.

Як повідомляє Радіо «Свобода», авіакомпанія «Аерзена – грузинські авіалінії» знову розпочинає чартерні рейси до Москви та інших російських міст.

Авіасполучення між Росією і Грузією було припинене в 2006 році після загострення відносин між двома країнами. Відновлено в 2008 році і потім знову скасовано в серпні того ж року після російсько-грузинського військового конфлікту.