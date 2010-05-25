КНДР розірвала відносини з Південною Кореєю

КНДР 25 травня оголосила про розрив відносин і припинення всіх контактів з Південною Кореєю, повідомляє Лента.ру з посиланням на AFP. Так Пхеньян відреагував на звинувачення в тому, що південнокорейський корвет "Чхонан" був торпедований з північнокорейського підводного човна.

КНДР заявила, що вишле всіх громадян Південної Кореї, які працюють на спільному виробництві на кордоніі двох країн, заборонить південнокорейським судам входити в свої територіальні води, а літакам - перетинати повітряний простір. Крім того, Пхеньян оголосив нечинним пакт про ненапад (корейська війна 1950-х років закінчилася перемир`ям, а мирний договір підписаний не був).

Представник Державного департаменту США Філіп Краулі (Philip Crowley) вже назвав рішення Пхеньяну "дивним". За його словами, розрив відносин з Сеулом нашкодить тільки самій Північній Кореї.

Раніше Південна Корея оголосила про припинення всіх торговельних зв`язків з Північною, заборонила її судам заходити до своїх територіальні води, а також почала установку на кордоні з КНДР гучномовців для трансляції пропагандистських передач і електронних табло для пропагандистських текстів (південнокорейська пропаганда була згорнута ще шість років тому).