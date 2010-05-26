Німеччина готується до повені

Через загрозу повені в Бранденбурзі може бути оголошена тривога третього ступеня. Щодня вода в Одері піднімається більш ніж на 20 сантиметрів. У Франкфурті вже вживають заходів для уникнення катастрофи, пише Deutsche Welle.

У федеральній землі Бранденбург зберігається загроза повені. Як заявив у вівторок, 25 травня, агентству dpa представник Центру спостереження за повенями Еберхард Шмідт (Eberhard Schmidt), у найближчі дні рівень води в річці Одер різко підніметься. На вихідні він сягне піку.

У понеділок рівень води в річці в районі міста Рацдорф становив 4,97 метра, що на 27 сантиметрів більше, ніж напередодні. Ще в одному місті на Одері - Айзенхюттенштадті - рівень води за той же час піднявся на 22 сантиметри і досяг 4,95 метра.

У Потсдамі керівництво бранденбургського відомства з надзвичайних ситуацій зібралося на засідання з тим, щоб обговорити заходи запобігання катастрофі. За словами представника МВС Бранденбурга Інго Деккера (Ingo Decker), рівень води піднімається швидше, ніж це відбувалося досі. За його словами, швидше за все, в регіоні в найближчий день буде оголошена тривога третього ступеня.

Тим часом у Франкфурті-на-Одері вже створюються спеціальні пункти з видачі населенню мішків з піском. Про це повідомив бургомістр міста Мартін Вільке (Martin Wilke). За його словами, на кожен будинок виділяється по 100 мішків. Крім того, ведуться роботи із створення спеціальної системи захисту підходів до житлових будинків.