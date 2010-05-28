У США нова стратегія безпеки

Президент Сполучених Штатів Барак Обама оприлюднив нову стратегію національної безпеки. Про це повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

У новій стратегії національної безпеки США президент Обама відкидає доктрину «війни з терором» свого попередника Джорджа Буша-молодшого. Натомість він пропонує широку програму взаємодії з світом, таким як той є.

Обама також обмежує новими рамками концепцію війни на випередження, якої дотримувалася попередня адміністрація. У новій стратегії прагнення до зміни світового порядку за допомогою американської сили поступається усвідомленню глобальної ролі Росії та виходу на арену таких держав із швидким розвитком як Китай і Індія.

Документ також містить попередження Іранові та Північній Кореї щодо посилення їх міжнародної ізоляції в разі подальшого небажання зробити прозорими свої ядерні програми. У новій стратегії порушується питання про необхідність протистояти внутрішнім екстремістам. Нинішня адміністрація вважає, що найсерйозніші загрози американцям походять від розповсюдження ядерної зброї.

Згідно з новою стратегією національної безпеки, зовнішня політика Сполучених Штатів має бути перебудована з урахуванням присутності в світі багатьох еволюціонуючих загроз, включаючи війну в кіберпросторі, епідемічні захворювання, етнічні конфлікти та нерівність.

Національна стратегія безпеки - документ, в якому адміністрація президента США формулює основні принципи забезпечення безпеки країни. Протягом більш ніж десяти років американська стратегія безпеки стосувалася тільки зовнішніх загроз, зазначає РІА "Новости". Визнання небезпеки, яка походить зсередини країни, а також визнання існування багатополярного миру є головними особливостями стратегії Барака Обами.

"Згідно з чинним законодавством, я передаю стратегію для ознайомлення Конгресом", - передає прес-служба текст листа Обами, надісланого у четвер увечері до Конгресу.