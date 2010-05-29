Для Путіна просять «ядерну кнопку»

Колишній депутат Держдуми від партії "Яблуко" Олексій Арбатов знову підняв питання про недосконалість російської системи так званих ядерних валізок з електронною начинкою, які мають подати сигнал тривоги у разі загрози національній безпеці. Експерт вважає, що серйозні наслідки може мати той факт, що портативного терміналу, підключеного до системи контролю і управління стратегічними ядерними силами РФ, немає у прем`єр-міністра Володимира Путіна. За часів свого депутатства Арбатов пропонував по-іншому поділити ядерні валізки і закріпити це законом, але парламентарі тоді відхилили його пропозицію.

Перша така ядерна валізка, що має кодове найменування "Чегет", завжди знаходиться при російському президентові Медведєві. Термінал Медведєв одержав при вступі на пост президента разом з іншими атрибутами державної влади - штандартом і бортом №1.

Дві інших ядерних валізки - у міністра оборони і начальника Генштабу - такий самий розподіл червоних кнопок був прийнятий і за часів СРСР, зауважує InoPressaз посиланням на видання Foreign Policy. "Чегети" не обладнані ядерною кнопкою, а є передавачами, з яких надходить наказ на пуск ракет. Військові одержують наказ і потім передають його бойовим розрахункам.

Ситуацію, у якій Путін, якого часто називають реальною силою у владному тандемі, не має ядерної валізки, Арбатов вважає неправильною і небезпечною. Адже ані міністр оборони, ані начальник Генштабу не мають конституційного обов`язку ухвалювати рішення про застосування ядерної зброї. Водночас за Конституцією РФ президент є головнокомандувачем, проте у випадку, якщо він з якоїсь причини не може виконувати свої обов`язки, повноваження переходять до прем`єр-міністра. На думку експерта, особливий неспокій викликає саме такий розвиток подій.