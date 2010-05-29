На парламентських виборах у Чехії лідирують соціал-демократи

На парламентських виборах у Чехії, за попередніми даними, лідирує соціал-демократична партія.

Як передає Радіо «Прага», після підрахунку 98% голосів переможцем виборів стала Чеська соціал-демократична партія, набравши 22,24%, до неї наближається Громадянська демократична партія - 20,09%, а також її очевидні коаліційні партнери - ТОП 09, які мають 16,51% голосів виборців.

Соціал-демократам у Нижній палаті можуть надати підтримку комуністи, що залучили на свій бік 11,37% громадян. Серйозну роль в період переговорів про створення коаліції відіграватиме й партія «Справи громадські», що набрала 10,89% голосів.

За попередніми даними, у виборах взяли участь 62% громадян.

На даний момент можна припустити, що соціал-демократи можуть претендувати на 57 мандатів, громадянські демократи можуть зайняти 48 крісел, ТОП 09 - 42, комуністи - 30, а партія «Справи громадські» може отримати 23 мандата.

У парламенті Чехії 200 місць. Для їх отримання партіям, що беруть участь у виборах, треба було подолати 5-відсотковий виборчий бар`єр.

На місця в Нижній палаті чеського парламенту претендувало 25 політичних партій, громадських об`єднань і рухів. Крім конкретної партії, виборці також могли віддати свій голос і за чотирьох окремих кандидатів даного політичного суб`єкта.