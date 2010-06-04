Голову МВС Франції оштрафували за расистські висловлювання
Ортефе каже, що його не так зрозуміли
Міністр внутрішніх справ Франції Бріс ОРТЕФЕ (Brice Hortefeux) засуджений до штрафу за расистські висловлювання.
Про це повідомляє сьогодні Інтернет-версія газети “Le Figaro”.
За даними видання, сьогодні суд вищої інстанції Парижа засудив французького міністра до сплати 750 євро штрафу, а також до відшкодування позивачу – “Руху проти расизму та за дружбу між народами” – 2 тис. євро витрат на судочинство.
Видання зазначає, що історія, яку розбирав суд, відбулася 5 вересня минулого року під час проведення традиційного літнього університету французької правлячої партії “Союз за народний рух” (UMP). Одна з юних прихильниць міністра розповіла йому про те, що один з молодих прихильників партії арабського походження їсть свинину і п’є пиво, що, за її словами, є ознакою “інтеграції”. На це Б.ОРТЕФЕ відповів: “Але ж це зовсім не так, він просто не відповідає прототипу”. Після того, як прихильниця додала: “Це наш маленький араб”, міністр відповів: “Завжди потрібен один. Коли є один – все добре, коли їх багато – є проблеми”. Ці слова були зняті на відеокамеру і розповсюджені у мережі Інтернет. Вони викликали хвилю протестів.
Незважаючи на те, що міністр висловив свій жаль щодо того, що його слова були неправильно інтерпретовані, зазначивши, що говорив він зовсім не про арабів, а про жителів регіону Овернь, з якого він сам походить, “Рух проти расизму та за дружбу між народами” вирішив звернутися до суду.
Під час засідання 16 квітня прокуратура просила послаблення, оскільки висловлювала сумнів у тому, чи можна вважати цей вислів міністра внутрішніх справ публічним, водночас судді під час сьогоднішнього засідання вирішили інакше.
Разом з тим, як повідомляє Інтернет-версія газети “Le Figaro”, Б.ОРТЕФЕ планує звернутися до апеляційного суду.