Голову МВС Франції оштрафували за расистські висловлювання

Міністр внутрішніх справ Франції Бріс ОРТЕФЕ (Brice Hortefeux) засуджений до штрафу за расистські висловлювання.

Про це повідомляє сьогодні Інтернет-версія газети “Le Figaro”.

За даними видання, сьогодні суд вищої інстанції Парижа засудив французького міністра до сплати 750 євро штрафу, а також до відшкодування позивачу – “Руху проти расизму та за дружбу між народами” – 2 тис. євро витрат на судочинство.

Видання зазначає, що історія, яку розбирав суд, відбулася 5 вересня минулого року під час проведення традиційного літнього університету французької правлячої партії “Союз за народний рух” (UMP). Одна з юних прихильниць міністра розповіла йому про те, що один з молодих прихильників партії арабського походження їсть свинину і п’є пиво, що, за її словами, є ознакою “інтеграції”. На це Б.ОРТЕФЕ відповів: “Але ж це зовсім не так, він просто не відповідає прототипу”. Після того, як прихильниця додала: “Це наш маленький араб”, міністр відповів: “Завжди потрібен один. Коли є один – все добре, коли їх багато – є проблеми”. Ці слова були зняті на відеокамеру і розповсюджені у мережі Інтернет. Вони викликали хвилю протестів.

Незважаючи на те, що міністр висловив свій жаль щодо того, що його слова були неправильно інтерпретовані, зазначивши, що говорив він зовсім не про арабів, а про жителів регіону Овернь, з якого він сам походить, “Рух проти расизму та за дружбу між народами” вирішив звернутися до суду.

Під час засідання 16 квітня прокуратура просила послаблення, оскільки висловлювала сумнів у тому, чи можна вважати цей вислів міністра внутрішніх справ публічним, водночас судді під час сьогоднішнього засідання вирішили інакше.

Разом з тим, як повідомляє Інтернет-версія газети “Le Figaro”, Б.ОРТЕФЕ планує звернутися до апеляційного суду.