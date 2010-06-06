Як розв'язати прикордонну суперечку на півночі Адріатики (схема)

У Словенії сьогодні проходить референдум з питання врегулювання прикордонної суперечки з Хорватією, передає Радіо «Свобода».

Виборці мають підтвердити або відкинути угоду, досягнуту лідерами двох країн минулого року, - про те, що суперечка буде вирішена міжнародною арбітражною комісією.

Йдеться про морський кордон у Піранській затоці (частина Трієстської затоки на півночі Адріатичного моря). Словенія наполягає на наданні їй прямого доступу до міжнародних вод, тоді як Хорватія стверджує, що такий доступ можливий лише через її територіальні води.

Ця прикордонна суперечка є однією з перешкод на шляху до вступу Хорватії до ЄС.