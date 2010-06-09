Газпром приступить до реалізації "Південного потоку" вчасно

Роботи по газопроводу «Південний потік» йдуть відповідно до графіка, що дозволить приступити до практичної реалізації проекту в 2013 році.

Про це УНІАН повідомили в управлінні інформації «Газпрому» за підсумками наради з питань реалізації проекту «Південний потік», яку провів голова правління «Газпрому» Олексій МІЛЛЕР.

«Учасники наради обговорили хід робіт за проектом «Південний потік». Зазначалося, що силами «Газпрому» в точній відповідності з графіком одержані конкретні результати: проведені інженерні і рекогносцирувальні дослідження в Чорному морі, завершена розробка ТЕО морської ділянки проекту», – йдеться у повідомленні.

Повідомляється також, що «Газпром» як ініціатор «Південного потоку» на даний час самостійно готує зведене техніко-економічне обгрунтування (ТЕО), що об`єднує дані по окремих ділянках газопроводу, і розробляє технічні рішення, необхідні для початку будівництва магістралі.

У «Газпромі» наголошують, що результати цієї роботи і величезний досвід компанії в плануванні і реалізації масштабних міжнародних інфраструктурних проектів дозволять приступити до практичної реалізації «Південного потоку» в 2013 році.

«У нас немає ніяких сумнівів в ефективності, затребуваності і реалізованості «Південного потоку». Більш того, «Газпромом» зроблені конкретні дії, які дозволяють говорити про «Південний потік» як про проект, який вже втілюється у життя», – сказав О.МІЛЛЕР.

У роботі наради взяли участь заступник голови правління «Газпрому» Олександр МЕДВЕДЄВ, член правління, начальник департаменту стратегічного розвитку Влада РУСАКОВА, начальник департаменту з управління проектами Леонід ЧУГУНОВ, керівники і фахівці структурних підрозділів «Газпрому» і його дочірніх товариств.

Довідка УНІАН. З метою диверсифікації маршрутів експортних поставок природного газу ВАТ «Газпром» планує будівництво газопроводу через акваторію Чорного моря до країн Південної і Центральної Європи – проект «Південний потік».

Передбачається, що морська ділянка газопроводу пройде дном Чорного моря від компресорної станції «Російська» на російському узбережжі до узбережжя Болгарії. Її загальна протяжність становитиме близько 900 км, максимальна глибина – понад 2 км. Продуктивність морської ділянки «Південного потоку» становитиме до 63 млрд. куб. м на рік.

Для реалізації сухопутної частини проекту за кордоном з Болгарією, Сербією, Угорщиною, Грецією, Словенією, Хорватією і Австрією були підписані міжурядові угоди.