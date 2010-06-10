Німеччина купила в Швейцарії дані про своїх неплатників податків

Німецькі влада заявила про придбання в Швейцарії диска, який містить дані про приблизно 20 тис. німецьких інвесторів, які ховали і ховають кошти в швейцарських банках. Відомо, що, крім імен і адрес, на диску є дані про стан рахунків і банківські повідомлення, передає РосБізнесКонсалтинг з посиланням на телеканал N-TV.

Фінансовий міністр землі Нижня Саксонія не уточнив, хто саме погодився надати ці відомості, але повідомив, що купівля обійшлася Німеччині в 185 тис. євро, хоча спочатку постачальник запитав 500 тис. євро. Також відомо, що влада чекає одержати кілька мільйонів євро у вигляді податкових виплат від цих вкладників.

Нещодавно німецька влада вже купували диски з аналогічними даними, і в результаті державна скарбниця Німеччини поповнилася на мільйони євро.

З початку року до податкової служби Німеччини звернулися більше 19,4 тис. неплатників податків, тобто вдесятеро більше, ніж за весь минулий рік.