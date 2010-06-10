Китай повертає річки - почалося переселення 65 тисяч чоловік

У центральній китайській провінції Хенань почалося переселення майже 65 тисяч чоловік із районів, де відбуватимуться роботи з реалізації грандіозного проекту перекидання річок з півдня на посушливу північ країни. Про це, як передає ІТАР-ТАСС, повідомляє агентство Сіньхуа.

Як заявив керівник хенаньського офісу цього проекту Ван ШУШАНЬ, цей процес, як очікується, займе три місяці й торкнеться жителів 57 сіл у повіті Січуань. 64 тис. 900 чоловік одержать 14 тис. нових будинків у 70 містах провінції. Наступний етап масового переселення жителів, під час якого свої будинки залишать понад 86 тис. чоловік, планується здійснити до кінця 2011 року.

Проект "повороту річок" вартістю 60 млрд. доларів було затверджено в 2002 році. Він передбачає спорудження мережі каналів - Східного, Центрального і Західного, за якими в північному напрямі перекидатиметься частина стоку найбільшої річки Євразії - Янцзи, а також річок Хуайхе, Хуанхе і Хайхе. Всі роботи розраховані на 50-60 років.