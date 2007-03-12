Крістіан Лакруа одягнув французьких залізничників у нову уніформу (фото)

Контролери французьких залізниць SNCF з 10 червня цього року працюватимуть в уніформі від всесвітньовідомого модельєра Крістіана Лакруа.

Окрім стандартного сірого кольору, новий робочий одяг доповнять фіолетовий і зелений - контролер ходитиме в сірих брюках, кашкеті, пастельній сорочці і фіолетовому жилеті.

- Нашим співробітникам потрібна була шикарна уніформа, яка б давала відчуття того, що вони - господарі на борту потягу, - сказав журналістам глава компанії SNCF Анн-Марі Ідрак.

За її словами, вартість нової форми становить близько 19 млн євро.

У SNCF контролерами працюють 11 тис. людей.

Інших співробітників компанії, які працюють на вокзалах Франції, одягнуть у форму від Лакруа з 2009 року. Раніше модельєр розробив оновлений інтер`єр швидкісних потягів TGV.

Крістіан Лакруа одягнув також у свою уніформу співробітників компанії Air France. Вони її носять з 2005 року. Авіакомпанії довелося витратити на це 20 млн євро.

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