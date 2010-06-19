У Вінницькому генконсульстві будуть вибори Президента Польщі

У Вінницькому Генеральному консульстві Республіки Польща зареєструвалося 70 громадян Польщі, які голосуватимуть на виборах Президента Польщі 20 червня 2010 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час прес-конференції повідомив консул Анджей СЛОМСКІ.

«20 червня у Вінницькому генконсульстві будуть проходити вибори Президента Польщі. Дві кабінки для голосування вже обладнані і урна вже також підготовлена. У нас в списку є близько 70 громадян Польщі, які зареєструвались для голосування», - повідомив він.

Консул зазначив, що очікується чимало громадян, які голосуватимуть за спецдозволами, але точну їх кількість буде відомо вже після голосування.

Як повідомляв УНІАН, 20 червня відбудеться перший тур виборів Президента Польщі.

Вибори проводяться через трагічну загибель глави Польської держави Лєха Качинського.

Другий тур має відбутися 4 липня.