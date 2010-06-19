Глава Газпрому назвав заяву Білорусі спробою створити штучний офсайд

Переговори Газпрому з Білоруссю про борги Мінська за газ закінчилися безрезультатно.

Про це заявив голова правління Газпрому Олексій Міллер. У кулуарах Економічного форуму в Петербурзі Міллер сказав, що не впевнений у можливості продовження переговорів. Міллер назвав заяву Білорусі про те, що це Росія винна за транзит газу до Європи спробою створити штучний офсайд.

Эхо Москвы