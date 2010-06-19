Глава Газпрому назвав заяву Білорусі спробою створити штучний офсайд
17:53, 19 червня 2010Світ
1611 0
Переговори зайшли в безвихідь
Переговори Газпрому з Білоруссю про борги Мінська за газ закінчилися безрезультатно.
Про це заявив голова правління Газпрому Олексій Міллер. У кулуарах Економічного форуму в Петербурзі Міллер сказав, що не впевнений у можливості продовження переговорів. Міллер назвав заяву Білорусі про те, що це Росія винна за транзит газу до Європи спробою створити штучний офсайд.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter