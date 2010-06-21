Європа сподівається, що газова війна Москви з Мінськом по ній не вдарить

Єврокомісія сподівається, що зменшення поставок газу до Білорусі не вплине на постачання газу у Європу.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це заявила сьогодні на брифінгу представник Єврокомісії Марлін ХОЛЗНЕР.

“Ми були поінформовані російською стороною. Ми стежимо за ситуацією, ми сподіваємося, що транзит газу до ЄС через Білорусь не постраждає від цього”, - сказала вона.

Представник Єврокомісії зауважила, що сьогодні віце-прем’єр Росії Ігор СЄЧІН направив листа комісару ЄС з питань енергетики Гунтеру ЕТТІНГЕРУ з цього питання.

М.ХОЛЗНЕР також додала, що на сьогодні невелика кількість російського газу йде до країн Європейського Союзу через Білорусь, а тому поки немає впевненості у тому, чи вплине зменшення постачання газу Росією до Білорусі на поставки газу у Європу.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні зранку Росія зменшила на 15% постачання газу Білорусі, вважаючи, що Білорусь заборгувала за газ. У свою чергу, Мінськ звинувачує “Газпром” у боргах за транзит газу.