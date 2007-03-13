Убитий один з керівників правлячої партії Придністров`я

У Тирасполі біля свого будинку знайдений мертвим голова місцевого відділення Патріотичної партії Придністров`я (ППП) Віктор Неумоїн. Як повідомляє “Лента ПМР», злочинець чекав свою жертву біля під`їзду. У мить, коли Неумоїн, вийшовши з автомобіля, підійшов до будинку, по ньому був відкритий вогонь з автомата впритул.

Кілер зробив три черги на враження і, скориставшись темрявою, зник з місця злочину. Нині по лінії МВС Придністров`я йдуть заходи щодо затримання вбивці. Прокуратурою республіки порушено кримінальну справу, створена спеціальна комісія з розслідування.

У самому керівництві ППП заявили про політичний характер вбивства і зажадали від правоохоронних органів Придністров`я "негайного і всестороннього розслідування, залучення винних до відповіді за всією суворістю закону".

Патріотична партія Придністров`я була утворена 4 серпня 2006 року. Основою партії стали патріотичні громадські організації Союз захисників Придністров`я і Союз ветеранів війни в Афганістані. Очолив ППП син діючого президента Придністров`я Олег Смирнов. 23 вересня партія висунула кандидатом у президенти республіки Ігоря Смирнова, який і переміг на виборах в грудні минулого року.

Лента.ру