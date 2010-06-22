Транзит газу не може бути заручником суперечки Росії і Білорусі

Генеральний секретар Енергетичної хартії Андре МЕРНЬЄ занепокоєий останніми подіями, пов`язаними з газовою суперечкою між Російською Федерацією і Республікою Білорусь.

Про це йдеться в повідомленні секретаріату Енергетичної хартії, переданому агентству УНІАН.

«Ця суперечка щодо оплати поставок газу і транзиту є комерційним питанням. Проте, слід наголосити на принципі безперервності транзиту, що є однією з ключових складових Договору до Енергетичної хартії», - говориться в заяві.

Генсек Енергохартії нагадує, що відповідно до статті 7(6) договору, "договірна сторона, через територію якої здійснюється транзит енергетичних матеріалів і продуктів, не може, у разі виникнення суперечки з будь-якого питання, пов`язаного з таким транзитом, переривати чи скорочувати, так само як і дозволяти будь-якому суб`єктові, що перебуває під її контролем, переривати чи скорочувати, або вимагати від будь-якого суб`єкта, що перебуває під її юрисдикцією, щоб він переривав чи скорочував існуючий потік енергетичних матеріалів і продуктів".

У договорі також обумовлена спеціальна процедура для розв’язання суперечок, що передбачає послуги світового посередника.

«Під час цієї процедури сторони зобов`язані підтримувати транзитні потоки енергоносіїв на незмінному рівні», - наголошується в заяві.

У повідомленні секретаріату також говориться, що А.МЕРНЬЄ висловив надію на пошук швидкого рішення з тим, щоб уникнути негативних наслідків для обсягів транзиту російського газу до Європи.

Як повідомляв УНІАН, через проблеми з оплатою спожитого газу і платою за транзит сьогодні спочатку Президент Білорусі Олександр ЛУКАШЕНКО, а потім і Президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ віддали розпорядження відповідним компаніям про припинення транзиту газу до Європи через Білорусь.

Росія і Білорусь є підписантами Угоди Енергетичної хартії, проте ні в одній, ні в іншій країні цю угоду так і не було ратифіковано.