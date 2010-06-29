Прем'єр-міністр Ісландії вийшла заміж за подружку (фото)

Прем`єр-міністр Ісландії Йоханна Сігурдардоттір зареєструвала шлюб зі своєю давньою подругою - письменницею і журналісткою Йоніною Леосдоттір, про це з посиланням на "The Daily Telegraph" пише ТаблоID.

Пара побралася у неділю 27-го червня - в день, коли закон про одностатеві шлюби в Ісландії вступив в дію.

Таким чином 68-річна Сігурдардоттір з коханою вирішили відзначити перемогу сексуальних меншин.

До слова, парламент Ісландії 12-го червня одностайно прийняв закон, який дозволяє одностатеві шлюби. Та офіційно закон набув чинності 27-го червня.

Майбутнє подружжя познайомилося у 2000-му році. Вже з 2002-го Сігурдардоттір та Леосдоттір стали жити у цивільному шлюбі.

Наразі прем`єр-міністр Ісландії є першим представником сексуальних меншин, який очолює уряд окремо взятої країни.

До речі, Йоханна Сігурдардоттір колись була заміжня за чоловіком. Від першого шлюбу у прем`єрки є двоє дорослих синів.