У Будапешті урочистості переросли у багатотисячні акції протесту

Урочистості з нагоди національного угорського свята в Будапешті у четвер переросли у масові акції протесту проти голови уряду Ференца Дюрчаня, передає агентство Рейтер.

Близько 100 тисяч чоловік вийшли на вулиці угорської столиці, серед демонстрантів були праворадикальні групи, які пізніше вступили в зіткнення з поліцією. Влада застосувала проти протестуючих водомети і сльозогінний газ. Інформації про потерпілих наразі немає.

Найбільша опозиційна угорська партія ФІДЕС організувала акцію протесту проти прем`єр-міністра Дюрчаня в день святкування повстання угорського народу проти Австрії. Опозиція звинувачує главу уряду в тому, що той навмисно спотворював економічні показники і одурював людей, щоб виграти вибори минулого року, і вимагає його негайної відставки.

Раніше на урочистостях, присвячених святкуванню, опозиція закидала мера Будапешта Габора Демські яйцями.

"За все, що відбувається сьогодні: за кризу в країні, за вуличні безлади, за жорстокість поліції, відповідальний лише уряд", - заявив лідер ФІДЕС Віктор Орбан.

Офіційних заяв влади з приводу того, що відбувається поки не надходило.

Політична криза в Угорщині триває з вересня 2006 року, вона почалася після оприлюднення місцевими ЗМІ аудіозапису, який викриває, на думку опозиції, Дюрчаня в брехні щодо стану економіки країни. З тих пір опозиція періодично влаштовує акції протесту на вулицях Будапешта. За цей час у заворушеннях було поранено близько 150 поліцейських і десятки маніфестантів.

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