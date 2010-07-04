Турки вирішили позбутися галасливих російських туристів?

Туреччина вводить заборону на галасливі дискотеки після півночі. Як повідомила турецька влада, це зроблено задля захисту туристів, які скаржаться на шум в нічний час.

"Я одержую сотні електронних листів із скаргами, і ми ухвалили рішення про заборону галасливих нічних розваг після півночі", - повідомив міністр захисту довкілля і лісів Туреччини Вейсал Ероглу. Він наголосив, що заклади-порушники закриватимуться.

За словами Ероглу, цей захід вжито на користь тих, хто приїздить на відпочинок і це навіть сприятиме туристичному буму. "Після прогулянок туристи хочуть відпочивати в тиші. Я одержую багато скарг на шум з Анталії, Мангавата і Мули. Всі можуть веселитися, не заважаючи іншим людям. Ми вирішили виявляти толерантність до 23:59", - наводить слова турецького міністра Утро.ру.

Російські ЗМІ вже мусують припущення, мовляв, Туреччина таким чином навмисно дискримінує росіян. На думку журналістів з Росії, російська молодь їде в цю країну веселитися по ночах, натомість спокійно відпочивати хочуть туристи з Європи. Таким чином, турки вирішили позбутися бурхливих росіян і зробити ставку на пенсіонерів і сімейні пари з маленькими дітьми з Європи.