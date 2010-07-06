Експерт: новий президент Польщі буде обережний щодо України

Переможець позачергових виборів Президента Польщі Броніслав КОМОРОВСЬКИЙ швидше за все буде менш активним у веденні закордонної політики, в тому числі, стосовно України, ніж попередній глава держави Лех Качинський.

Таку думку кореспонденту УНІАН у Польщі висловив експерт Інституту міжнародних відносин Варшавського університету Анджей ШЕПТИЦЬКИЙ.

Він відзначив, що Л.КАЧИНСЬКИЙ, котрий був президентом Польщі з 2005 року, симпатизував Україні й цінував польсько-українські відносини завдяки історичним та геополітичним інтересам обох держав, котрі додатково підсилював український Президент Віктор ЮЩЕНКО.

За словами експерта, Б.КОМОРОВСЬКИЙ також позитивно налаштований до співпраці з Україною, про що, зокрема, свідчать його заяви за останні кілька років та намагання заблокувати ухвалення Сеймом в 2008 році ухвали про події на Волині.

Водночас, Б.КОМОРОВСЬКИЙ має більший досвід у внутрішній, ніж закордонній політиці, й найбільш правдоподібно у міжнародних справах буде виконавцем політики партії „Громадянська платформа” (РО).

„Як на мене, то він не буде активним у закордонній політиці: це не його першочерговий „коник”. Підозрюю, що політика стосовно України буде в першу чергу політикою Дональда ТУСКА та Радослава СІКОРСЬКОГО (глави уряду та міністра закордонних справ – УНІАН)” – сказав експерт.

Він зауважив, що „Громадянська платформа” намагається вести більш прагматичну закордонну політику, намагаючись мати кращі відносини з Росією.

На думку А.ШЕПТИЦЬКОГО, правляча з кінця 2007 року партія влади буде менш активно підтримувати вступ України до НАТО, аргументуючи це тим, що українці самі цього не хочуть.

Крім цього, Польща буде більше концентруватися на реалізації проектів як „Східне партнерство”, що мають наблизити українців до вступу в Євросоюз, а не домагатися визнання перспектив євроінтеграції України.

Експерт додав, що „Громадянська платформа”, бажаючи мати кращі відносини з Росією, може менш охоче спільно з Україною виступати в проектах, які росіяни вважають загрозливими для своїх інтересів.

Як повідомляв УНІАН, Б.КОМОРОВСЬКИЙ виграв позачергові президентські вибори у брата-близнюка трагічного померлого у квітні Президента Польщі Леха Качинського Ярослава, котрий очолює найпопулярнішу опозиційну партію „Право і справедливість”.

Політики PiS критикували РО за те, що вони нібито жертвують співпрацею з Україною, намагаючись поліпшити стосунки із Російською Федерацією, „імперіалістичні замашки” якої часто критикував Лех Качинський та його брат Ярослав.