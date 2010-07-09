Рух потягів під Ла-Маншем зупиняли через пожежну тривогу

Кілька тисяч пасажирів змушені були змінити свої плани у зв`язку із зупиненням руху потягів Eurostar, які курсують між Великобританією і Францією, через пожежну тривогу.

Про це повідомляє «Газета.ру» з посиланням на The Telegraph.

Інцидент стався в тунелі під Ла-Маншем. Машиніст одного з потягів підняв тривогу після того, як побачив у тунелі дим. Рух був перекритий в обох напрямах. Працівники технічної служби, що прибули за викликом, місця займання і наслідків пожежі не виявили.