Рух потягів під Ла-Маншем зупиняли через пожежну тривогу
08:45, 09 липня 2010Світ
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Машиніст підняв тривогу
Кілька тисяч пасажирів змушені були змінити свої плани у зв`язку із зупиненням руху потягів Eurostar, які курсують між Великобританією і Францією, через пожежну тривогу.
Про це повідомляє «Газета.ру» з посиланням на The Telegraph.
Інцидент стався в тунелі під Ла-Маншем. Машиніст одного з потягів підняв тривогу після того, як побачив у тунелі дим. Рух був перекритий в обох напрямах. Працівники технічної служби, що прибули за викликом, місця займання і наслідків пожежі не виявили.
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