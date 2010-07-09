Росія досі не передала Польщі оригінали “чорних скриньок” літака Качинського

Росія досі не передала Польщі оригінали “чорних скриньок” літака Президента Леха Качинського, що зазнав катастрофи біля Смоленська у квітні цього року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив генеральний прокурор Польщі Анджей СЕРЕМЕТ в ефірі одного з польських телеканалів.

За його словами, російська влада за майже три місяці після катастрофи надала Польщі матеріали лише за одним із п’яти офіційно надісланих звернень. При цьому навіть в отриманій відповіді на звернення немає всіх матеріалів, які просила надати польська прокуратура.

А.СЕРЕМЕТ назвав непорозумінням заяву віце-прем’єр-міністра Російської Федерації Сергія ІВАНОВА, який напередодні сказав, що Росія передача Польщі усі матеріали слідства.

„Його слова дещо були вирвані з контексту”, - сказав генпрокурор, зауваживши, що мова йшла про матеріали, які передав Міждержавний авіаційний комітет.

А.СЕРЕМЕТ повідомив, що польська сторона досі не отримала від росіян оригінали “чорних скриньок” президентського літака ТУ-154, супутниковий телефон, що був на його борту, ноутбуки та телефони пасажирів, а також зброю охоронців.

Водночас генпрокурор позитивно оцінив співпрацю з росіянами, визнавши лише, що вони могли б швидше опрацьовувати надіслані поляками звернення.

За його словами, польські слідчі у зверненнях просили надати дозвіл на проведення допиту диспетчера Смоленського аеродрому та пілотів російського Іл-76, який намагався здійснити посадку за кілька хвилин до авіакатастрофи літака Л.Качинського. Серед матеріалів, про які просить польська сторона, також результати розтинів жертв катастрофи.

Довідка УНІАН. 10 квітня літак Президента Польщі Л.Качинського, на борту якого було 96 чоловік, розбився під час заходження на посадку на військовий аеродром під Смоленськом.

Л.Качинський з дружиною і делегацією високопосадовців планував взяти участь в траурних заходах з нагоди 70-х роковин Катиньської трагедії.