До Мережевого університету СНД ввійшли 16 вузів з 8 країн (список)

Мережевий університет СНД в 2010 році прийме перших студентів.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це повідомив на XVII Конференції міністрів освіти держав-учасників СНД виконавчий директор Міждержавного фонду гуманітарної співпраці держав-учасників СНД (МФГС) Армен СМБАТЯН.

«Мережевий університет СНД - це один з перспективних проектів МФГС. Він якнайповніше відповідає цілям і завданням фонду в освітній сфері. Одночасно він відповідає і найбільш сучасним підходам до розвитку вищої професійної освіти, які склалися в світовій практиці», - сказав А.СМБАТЯН.

За його словами, з початком роботи Мережевого університету можна з впевненістю говорити про те, що в СНД закладені основи системи академічної мобільності.

«Для багатьох студентів з країн СНД створена можливість одночасного навчання в найкращих вузах наших країн і отримання двох магістерських дипломів», - зазначив виконавчий директор МФГС.

За його словами, в 2010-2011 навчальному році Мережевий університет СНД прийме 141 студента, сьогодні у вузах-учасниках консорціуму ведеться приймальна кампанія.

А.СМБАТЯН переконаний, що в майбутньому Мережевий університет СНД стане масштабною освітньою структурою з широким галузевим обхватом, що складається з кількох великих консорціумів різних напрямків, які включають і гуманітарні, і технічні, і природні, і творчі спеціальності.

«За академічною мобільністю, створенням умов і можливостей для спільного навчання і роботи студентів, викладачів, учених - майбутнє наших країн», - додав виконавчий директор МФГС.

У 2010-11 навчальному році студенти пройдуть навчання за спільними освітніми програмами за напрямками: «Міжнародне право», «Менеджмент» за спеціалізаціями «Управління міжнародними проектами» і «Міжнародний менеджмент», «Економіка» за спеціалізацією «Міжнародна торгівля», «Філологія» за спеціалізацією «Російська мова і література».

Проект «Мережевий університет СНД» був ініційований Російським університетом дружби народів у 2008 році. Підтримку проекту подає МФГС.

До Консорціуму Мережевого університету увійшли 16 провідних вузів з 8 країн: Дніпропетровський національний університет ім. О.Гончара, Донецький національний університет, Білоруський державний університет, Євразійський національний університет ім. Л.М. Гумільова, Казахський національний університет ім. Аль-Фарабі, Киргизький національний університет ім. Ж. Баласагина, Киргизько-Російський слов`янський університет, Московська державна юридична академія, Новосибірський державний університет, Російсько-Таджицький слов`янський університет, Російський університет дружби народів, Санкт-Петербурзький державний університет, Слов`янський університет (Республіка Молдова), Таджицький національний університет, Південно-Казахстанський державний університет ім. М.Ауезова і Єреванський державний університет.