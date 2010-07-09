США оголосили про завершення обміну шпигунами з Росією

Міністерство юстиції США офіційно оголосило про успішне завершення операції з обміну шпигунами між Росією і Америкою.

Як зазначає представник відомства Діан Бойд, американська сторона передала Росії 10 осіб, затриманих 27 червня 2010 р., в обмін на чотирьох осіб, раніше засуджених в РФ за звинуваченням у шпигунській діяльності, передає Associated Press.

Обмін відбувся у віденському аеропорту. За даними ІТАР-ТАРС - біля закритого на ремонт терміналу аеропорту "Швехат" у Відні. Спершу прибув російський літак, потім на аеродром приземлився лайнер авіакомпанії Vision Airlines. Літаки розташувалися один напроти одного, а фігурантів обміну перевозили від літака до літака в чорному фургоні.

Літак МНС Росії за кілька годин приземлився в московському аеропорту "Домодєдово"

Літак з четвіркою, помилуваною в РФ, приземлився у Великобританії на військовій базі "Бріз Нортон" в Оксфордширі, передає ВВС News. Раніше повідомлялося, що в цій країні хотів залишитися після висилки Ігор Сутягін. Чи залишаться у Великобританії Скрипаль, Запорізький і Василенко, не повідомляється.