Ярослава Качинського допитають у зв'язку з авіакатастрофою

Голова партії "Право і справедливість", брат-близнюк загиблого в авіакатастрофі під Смоленськом президента Польщі Ярослав Качинський буде допитаний слідчими польської військової прокуратури, повідомив журналістам адвокат Рафал Рогальський, який представляє інтереси членів сімей жертв смоленської авіакатастрофи.

"Слідчих цікавлять всі обставини, які можуть мати відношення до катастрофи президентського літака", - наводить його слова РІА "Новости".

За його словами, лідер "Права і справедливості" буде допитаний 27 липня.

"Природно, що Ярослав Качинський цікавить слідчих, тому що був братом президента Польщі", - пояснив адвокат.