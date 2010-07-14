У Мумбаї троє людей загинули і 60 госпіталізовані через витік хлору
08:59, 14 липня 2010Світ
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На території коледжу
В індійському Мумбаї троє людей загинуло і понад 60 госпіталізовані через витікання хлору, повідомляє «Газета.ру» з посиланням на Times of India.
За інформацією надзвичайних служб міста, інцидент стався близько 4-ї години ранку за місцевим часом.
Витікання сталося на території одного з коледжів міста. Жителі навколишніх будинків були терміново евакуйовані.
Усі потерпілі, включаючи чотирьох працівників пожежної охорони, були доставлені в найближчу лікарню.
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