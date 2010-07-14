Рада міністрів ЄС затвердила приєднання Естонії до зони євро

Рада міністрів з питань економіки та фінансів Європейського Союзу формально затвердила приєднання Естонії до зони євро з 1 січня 2011 року.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, відповідне рішення було свалено на засіданні Ради 13 липня.

Як повідомляв УНІАН, 17 червня лідери ЄС на засіданні Європейської Ради відкрили “зелене світло” для приєднання Естонії до зони євро.

8 червня цього року Рада міністрів з питань економіки та фінансів ЄС підтримала приєднання Естонії до зони євро з 1 січня 2011 року.

До зони євро з січня 2009 року належать 16 країн: Бельгія, Німеччина, Греція, Іспанія, Франція, Ірландія, Італія, Люксембург, Нідерланди, Австрія, Португалія, Фінляндія, Словенія, Мальта, Кіпр та Словаччина.