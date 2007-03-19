Українсько-польські відносини “поза межами політичних конфліктів”

Віце-маршалек Сейму, голова польської частини Міжпарламентської асамблеї України та Республіки Польща Броніслав КОМОРОВСЬКИЙ переконаний, що українсько-польські відносини знаходяться “поза межами політичних конфліктів”. Про це він заявив сьогодні під час зустрічі із заступником голови Верховної Ради України Миколою ТОМЕНКОМ напередодні сесії МПА України та Республіки Польща.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Верховної Ради України, Б.КОМОРОВСЬКИЙ також висловив сподівання на “врахування всіх чинників задля вибудови найкращих міжпарламентських відносин між Україною і Польщею”. На його думку, таким фактором активізації взаємовідносин між обома країнами стане саме робота Асамблеї з огляду на те, що свою роботу вона почала у нових політичних умовах, коли парламент України набув нових повноважень.

М.ТОМЕНКО, у свою чергу, наголосив на готовності до продуктивної роботи Асамблеї, особливо у частині, яка стосується обміну досвідом щодо реформування системи місцевого самоврядування.

Віце-маршалек Сейму запропонував Україні скористатися як позитивним, так і негативним досвідом польської сторони, а також порадами найкращих експертів з питань місцевого самоврядування. За його словами, “ця реформа була найкращою інвестицією у Польщу, яка переорала польське суспільство і не завдала ран”. Також він наголосив, що після цієї реформи ефективність використання бюджетних коштів місцевими органами самоврядування стала на 30% вищою, ніж центральними органами влади.

М.ТОМЕНКО однією з причин, через яку не була проведена адміністративна реформа одразу після виборів Президента України у 2004 році, назвав наявність політичних проблем. За його словами, “ситуація зараз ще більш невдала для проведення такої реформи” через те, що “сили, які складають більшість у новому парламенті, мають інше уявлення про реформу”.

Торкаючись питання нинішньої політичної ситуації в суспільстві, заступник голови Верховної Ради України наголосив, що “радикальна опозиція не сприймає влади, а самодостатня більшість не сприймає опозиції”. На думку М.ТОМЕНКА, діалог, який зараз відбувається між гілками влади, повинен “вивести країну з ситуації глухого куту, дати зрозуміти, хто за що відповідає, щоб стало менше проблем, ніж ми маємо”.

Водночас, М.ТОМЕНКО вважає, що ні дострокові вибори, ні домовленості Універсалу не вирішать проблеми суспільства. “У разі дострокових виборів, які за даними соціологічних досліджень підтримує близько 25% населення, політичні сили поміняються місцями з невеликим відривом, і нова опозиція діятиме ідентично попередній”, - сказав він.

Розв’язанням цієї ситуації, на думку М.ТОМЕНКА, могло б стати прийняття відповідних змін до Конституції, які чітко б розмежовували повноваження інституцій. “Необхідно розв’язати конфлікти повноважень, а потім іти на перевибори”, - сказав він.

Заступник голови ВР також висловився за проведення “революції кольорів”, за заборону помаранчевих та біло-блакитних кольорів як символів протистояння політичних сил, та підтримання тільки жовто-блакитного кольору як символу України.

Б.КОМОРОВСЬКИЙ, у свою чергу, висловився за те, щоб, незважаючи на кольори, Україна мала прозахідну орієнтацію. За його словами, “шлях на захід Польща має намір показати не тільки друзям з Майдану, а й усім громадянам України”. Про це, зазначив він, також йтиметься під час сесії Міжпарламентської асамблеї України та Республіки Польща, яка розпочне роботу завтра.