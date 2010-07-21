Міністр обговорив з генсеком ГУАМ поточні питання

Міністр закордонних справ України Костянтин ГРИЩЕНКО обговорив з генеральним секретарем Організації за демократію та економічний розвиток – ГУАМ Валерієм ЧЕЧЕЛАШВІЛІ актуальні питання діяльності організації та шляхи підвищення ефективності взаємодії держав-членів у реалізації конкретних проектів співробітництва.

Про це УНІАН повідомили у Департаменті інформаційної політики Міністерство закордонних справ України.

К.ГРИЩЕНКО наголосив на важливості для України галузевого співробітництва в рамках ГУАМ, зокрема зосередження основної уваги на реалізації головної мети організації – сприянні соціально-економічному розвитку її держав-членів та збільшенні практичної віддачі від членства в ній.

Генеральний секретар ГУАМ поінформував міністра про діяльність Секретаріату, зокрема про взаємини організації з країнами-партнерами та міжнародними організаціями, а також про роль Секретаріату в активізації діяльності галузевих робочих груп.

Були також обговорені організаційні питання діяльності ГУАМ, зокрема проведення засідань Ради міністрів закордонних справ та Ради національних координаторів ГУАМ.