Міністр обговорив з генсеком ГУАМ поточні питання

03:23, 21 липня 2010
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Повідомляє МЗС України

Міністр закордонних справ України Костянтин ГРИЩЕНКО обговорив з генеральним секретарем Організації за демократію та економічний розвиток – ГУАМ Валерієм ЧЕЧЕЛАШВІЛІ актуальні питання діяльності організації та шляхи підвищення ефективності взаємодії держав-членів у реалізації конкретних проектів співробітництва.

Про це УНІАН повідомили у Департаменті інформаційної політики Міністерство закордонних справ України.

К.ГРИЩЕНКО наголосив на важливості для України галузевого співробітництва в рамках ГУАМ, зокрема зосередження основної уваги на реалізації головної мети організації – сприянні соціально-економічному розвитку її держав-членів та збільшенні практичної віддачі від членства в ній.

Генеральний секретар ГУАМ поінформував міністра про діяльність Секретаріату, зокрема про взаємини організації з країнами-партнерами та міжнародними організаціями, а також про роль Секретаріату в активізації діяльності галузевих робочих груп.

Були також обговорені організаційні питання діяльності ГУАМ, зокрема проведення засідань Ради міністрів закордонних справ та Ради національних координаторів ГУАМ.

 

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