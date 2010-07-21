Помер винахідник "чорної скриньки"

Австралійський інженер Девід Воррен, винахідник бортового самописця, відомого як "чорна скринька", помер 19 липня у віці 85 років, повідомляє Associated Press.

Девід Воррен народився в 1925 році на північному сході Австралії. Коли майбутньому винахідникові "чорної скриньки" виповнилося 9 років, його батько загинув в авіакатастрофі - одній з перших, що сталися в Австралії.

У 1952 році Воррен почав працювати в Науково-дослідній лабораторії аеронавтики в Мельбурні. Ідея створення бортового самописця, що реєструє переговори пілотів, прийшла Воррену в1953 році, коли він входив до складу групи фахівців, які розслідували причини катастрофи першого комерційного пасажирського реактивного літака Comet.

Перший прототип "чорної скриньки" Уоррен представив у 1956 році. Спочатку винахід Воррена не зацікавив авіакомпанії, проте вже в 1960 році уряд Австралії видав розпорядження про обов`язкову установку "чорних скриньок" на всі пасажирські літаки. Невдовзі досвідом Австралії скористалися й інші країни світу і, зараз, "чорні скриньки" в обов`язковому порядку встановлюються на всі пасажирські літаки.

У 2002 році Девід Воррен був удостоєний Ордена Австралії - найвищої державної нагороди країни. У 2007 році Воррен став єдиним представником Австралії, включеним до списку 100 геніїв сучасності.

Лента.ру