У Болівії вантажівка з пасажирами впала у прірву: вижила лише 9-річна дитина

У Болівії вантажівка з пасажирами впала у прірву.

За попередніми даними, у результаті автокатастрофи загинули 20 осіб, повідомляє NEWSru.

Інцидент стався на трасі, що з’єднує тропічну зону Юнгас з адміністративною столицею країни Ла-Пасом. Вантажівка впала з обриву з висоти понад 200 метрів, відзначає ІТАР-ТАСС.

За попередньою інформацією, водій заснув за кермом. У живих залишилася лише 9-річна дівчинка, яку у важкому стані доставлено до лікарні у Ла-Пасі.