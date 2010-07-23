У Болівії вантажівка з пасажирами впала у прірву: вижила лише 9-річна дитина
08:33, 23 липня 2010Світ
826 0
20 людей загинули
У Болівії вантажівка з пасажирами впала у прірву.
За попередніми даними, у результаті автокатастрофи загинули 20 осіб, повідомляє NEWSru.
Інцидент стався на трасі, що з’єднує тропічну зону Юнгас з адміністративною столицею країни Ла-Пасом. Вантажівка впала з обриву з висоти понад 200 метрів, відзначає ІТАР-ТАСС.
За попередньою інформацією, водій заснув за кермом. У живих залишилася лише 9-річна дівчинка, яку у важкому стані доставлено до лікарні у Ла-Пасі.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter