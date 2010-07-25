У Перу оголошено надзвичайний стан через аномальний холод

Уряд Перу оголосив надзвичайний стан на більшій частині території країни - в 16 з 24 регіонів - через аномальнийх холод. Більшість регіонів, які постраждали від низьких температур, розташовані на перуанському півдні, де цієї пори року температура регулярно опускається нижче за нуль. Проте цього разу холодна погода перевершила всі очікування - аж до 24 градусів морозу, передає Бі-бі-сі.

Запровадження надзвичайного стану дасть змогу владі задіяти екстрені фонди для того, щоб забезпечити постраждалих від морозів теплим одягом, ковдрами і дахом.

Через холоди цієї пори року в Перу щороку гинуть сотні людей. Найсильніше страждають жителі гірських сіл, розташованих на висоті 3 тис. м над рівнем моря. У цих населених пунктах немає розвиненої інфраструктури, переважна частина їх населення живе за межею бідності. Умови життя в цих селах дуже низькі, безліч дітей страждають від систематичного недоїдання, наводить повідомлення РосБізнесКонсалтинг.