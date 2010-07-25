Кількість загиблих під час Love Parade зросла до 19 осіб

Кількість загиблих у натовпі на музичному фестивалі Love Parade в Дуйсбургу 24 липня досягла 19 осіб, повідомляє Deutsche Welle. Ще 340 чоловік одержали травми.

Спеціально створений кризовий штаб ухвалив не переривати захід, щоб уникнути нової хвилі паніки. За планом, Love Parade має закінчитися ввечері 25 липня.

Тиснява на фестивалі виникла через те, що дуже багато народу намагалися потрапити на захід, не зважаючи на те, що фестивальний майданчик і так був заповнений людьми. Територію фестивалю оточили поліцейські і повідомили через гучномовці про те, що вхід на фестиваль закритий. Проте охочі все одно прагнули потрапити за оточення. Єдиний прохід на територію фестивалю вів через тунель, де через скупчення людей почалася здавлення.

Фестиваль електронної танцювальної музики Love Parade проходить в Німеччині з 1989 року, додає Лента.ру. Спочатку місцем проведення заходу був Берлін, проте пізніше фестиваль стали організовувати і в інших регіонах Німеччини. В середньому Love Parade щороку відвідують близько мільйона людей. У Дайсбург, за даними організаторів, приїхало близько 1,4 мільйона осіб.