КНДР загрожує "священною ядерною війною"

Біля східних берегів Корейського півострова розпочалися великомасштабні американсько-південнокорейські маневри.

Як передає ІТАР-ТАРС, Сеул і Вашингтон розглядають їх як демонстрацію сили у відповідь на потоплення 26 березня у Жовтому морі південнокорейського корвету "Чхонан", на борту якого загинули 46 моряків.

У нинішніх маневрах беруть участь атомний авіаносець "Джордж Вашингтон", близько 20 бойових кораблів і до 200 літаків, включаючи новітні винищувачі Ф-22 "Раптор", які вперше направляються до Південної Кореї. На борту авіаносця знаходяться до 80 одиниць авіатехніки.

У маневрах задіяні до 8 тисяч військовослужбовців сухопутних військ, флоту, авіації і морської піхоти двох країн.

Офіційний Пхеньян засудив проведення маневрів, погрозивши розпочати у відповідь "священну війну". "Армія і народ КНДР на законних підставах протипоставлять свої сили ядерного стримування найбільшій репетиції ядерної війни, яку збираються влаштувати США і маріонеткові війська Півдня", наголошується у розповсюдженій учора заяві Державного комітету оборони КНДР. Китай також виступив проти маневрів, які після заперечень Пекіна було вирішено перенести з Жовтого моря в акваторію Японського моря.