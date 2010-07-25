"Аль-Каїда" заявила про страту заручника-француза

Терористичне угруповання "Аль-Каїда ісламського Магрибу" заявило про страту заручника в Малі у відповідь на здійснену Францією і Мавританією спробу його звільнити, повідомляє РІА "Новости" з посиланням на катарський супутниковий телеканал "Аль-Джазіра".

У розпорядженні телеканалу потрапив аудіозапис, на якому лідер угруповання каже, що заручник, - Мішель Жермано страчений на помсту за загибель шістьох бойовиків угруповання, вбитих під час операції французьких і мавританських спецслужб із звільнення заручника.

Французька влада поки що "не може підтвердити" факт страти, повідомляє Франс Прес з посиланням на комюніке Єлісейського палацу.

Спільна франко-мавританська операція почалася у четвер рано вранці. За допомогою США військовим вдалося вирахувати групу, яка утримувала в заручниках 78-річного француза Мішеля Жермано. Французькі військові знищили шістьох терористів, проте знайти заручника не вдалося.

Французька влада підтверджує, що йдеться про групу, яка рік тому стратила британського заручника і відмовляється вести діалог про звільнення французького громадянина.

Жермано, працівник невеликої гуманітарної організації Enmilal, був викрадений в Нігері 19 квітня. 11 липня "Аль-Каїда в країнах ісламського Магрибу" заявила, що стратить його, якщо до 26 липня кілька активістів угруповання не будуть звільнені з в`язниць регіону.

Терористи також близько восьми місяців утримують на півночі Малі двох іспанців, викрадених у Мавританії.