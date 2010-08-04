Путін пропонує Україні 10% акцій Міжнародного центру зі збагачення урану

Росія готова продати Україні 10% акцій Міжнародного центру зі збагачення урану.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це прем`єр-міністр Росії Володимир ПУТІН повідомив на засіданні комісії з контролю за іноземними інвестиціями в Москві.

«Всі необхідні формальності з російської сторони виконано. Ми готові продати нашим українським партнерам пакет у 10% акцій», - сказав В.ПУТІН.

Він нагадав, що Україна побажала приєднатися до діяльності центру кілька років тому.

В.ПУТІН переконаний, що така кооперація дозволить істотно підвищити конкурентоспроможність атомної енергетики України і створить додаткові умови для реалізації спільних великих проектів у сфері атомної енергетики.

В.ПУТІН нагадав, що завдання центру полягає в тому, щоб забезпечувати неядерним країнам стабільний доступ до палива для атомних електростанцій й одночасно надійно гарантувати дотримання режиму нерозповсюдження ядерної зброї.