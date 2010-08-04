У НАТО створено підрозділ з протидії "новим викликам"

У НАТО створено підрозділ із протидії "новим викликам". Про це йдеться в комюніке Північноатлантичного альянсу, передає ІТАР-ТАСС.

"Новий підрозділ увійшов до структури генерального секретаріату НАТО, штаб-квартира якого знаходиться в Брюсселі, й об`єднав уже існуючі в рамках різних структур НАТО служби", - підкреслюється в заяві. Цей відділ займатиметься систематизацією й аналізом даних за такими напрямками, як антитерор, боротьба з розповсюдженням зброї масового знищення, протидія кібернетичним нападам і забезпечення енергобезпеки.

"Головним завданням альянсу є створення структури, здатної аналізувати й прогнозувати розвиток міжнародної ситуації за напрямками, які можуть представляти загрозу для 28 країн НАТО", - йдеться в заяві.