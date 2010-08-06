Медведєв придумав, як позбавити міліцію робітничо-селянського характеру

Президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ пропонує перейменувати російську міліцію на поліцію.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це він повідомив сьогодні на нараді щодо поправок до закону «Про міліцію» в Москві.

«Ще з часів жовтневої революції органи правопорядку в нашій країні стали іменуватися міліцією. Тим самим підкреслювався їх народний або, як прийнято говорити, робітничо-селянський характер, маючи на увазі, що це, по суті, дружинники в погонах», - сказав Д.МЕДВЕДЄВ.

«Але нам потрібні професійні люди, нам потрібні співробітники, які працюють ефективно, чесно, злагоджено, тому, на мій погляд, прийшов час повернути її колишнє найменування й називати надалі наші органи правопорядку - поліцією», - сказав Президент РФ.

За його словами, нова редакція закону «Про міліцію» вже готова й до середини вересня буде викладена в Інтернеті для громадського обговорення.