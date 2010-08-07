Франція вживає заходів проти циган
01:29, 07 серпня 2010Світ
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Поліція знесла кочовий табір
Французька поліція знесла циганський табір у місті Сент-Етьєн в центрі країни. Близько сотні його мешканців були вивезені з табору, повідомляє Бі-Бі-Сі.
Це перша така акція після того, як президент Саркозі заявив про необхідність ліквідації сотень таких поселень. Раніше повідомлялося про зіткнення циганів з поліцією.
Правозахисники засудили цю політику влади на тій підставі, що вона дискримінує циганів і інших прихильників кочового способу життя. Проте опитування свідчать, що 80% французів підтримують заходи влади з ліквідації таких поселень.
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