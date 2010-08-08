У США починаються американсько-російські навчання

Перші американо-російські контртерористичні навчання з участю в них військово-повітряних сил, а також цивільних авіадиспетчерських служб починаються сьогодні на Алясці. Вони одержали кодове найменування "Віджілант ігл" ("Гострозорий орел"). "Все йде за планом", - повідомив у суботу кореспондентові ІТАР-ТАСС офіційний представник Об`єднаного командування аерокосмічної оборони Північної Америки (НОРАД) майор Майкл Хамфріс.

За сценарієм, терористи захоплять американське цивільне повітряне судно, що виконує міжнародний рейс. Після захоплення воно припинить підтримувати зв`язок із зовнішнім світом. Літак, що виконує цю функцію, пройде з Аляски на Далекий Схід, а потім тим же маршрутом назад. Для виявлення і супроводу мети по тривозі в повітря будуть підняті винищувачі. Крім того, до участі в навчаннях будуть залучені літаки-розвідники - російський А-50 і американський АВАКС, а також повітряні заправники двох країн. Основна мета навчань - супровід захопленого повітряного судна і передача контролю над ним від ВПС однієї країни колегам з іншої.

"За сценарієм, винищувачі американських ВПС, що вилетіли на перехоплення, повинні супроводжувати літак і спробувати вступити з ним у контакт, - продовжив представник НОРАД. - Мірою наближення лайнера до кордону РФ, Об`єднане командування аерокосмічної оборони Північної Америки передасть відповідальність за його перехоплення російським ВПС. І ті супроводжуватимуть літак, доки він не приземлиться".

Де саме на російській території планується зробити посадку, Хамфріс казати не став.

"Ми плануємо провести (у Росії) щонайменше ніч - все залежатиме від наявності тих чи інших технічних проблем, а потім наступного дня вирушимо назад тим же маршрутом, - додав співрозмовник. - Але цього разу вже російські ВПС мають супроводжувати "захоплений літак" до кордону з США і передавати контроль над ним американським льотчикам з НОРАД".