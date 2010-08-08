Невідомий кинув черевики в лідера Пакистану
22:59, 08 серпня 2010Світ
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Під час його промови в Британії
Невідомий кинув два черевики в президента Пакистану Асіфа Алі ЗАРДАРІ під час його виступу перед публікою в Великобританії, повідомляє Газета.ру з посиланням на Times of India..
Зловмисник був негайно затриманий службою безпеки і доставлений у відділення поліції.
Згідно з повідомленням, обидва черевики не досягли мети і впали неподалік від президента Пакистану.
Інцидент стався у суботу в Бірмінгемі.
За перебування далеко від Пакистану, в якому через повені загинули понад 1,5 тисячі чоловік, А.ЗАРДАРІ піддався різкій критиці з боку своїх супротивників.
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