Уряд Вірменії пішов у відставку

Президент Вірменії Роберт КОЧАРЯН прийняв відставку уряду.

Як передає агентство «Новости-Армения», в управлінні зв`язків із громадськістю апарату уряду республіки повідомили, що таке рішення ухвалено згідно з 55 статтею Конституції Вірменії, яка передбачає, що президент країни приймає відставку уряду в разі утворення вакансії посади прем`єр-міністра.

Як повідомляв УНІАН, 25 березня від інфаркту міокарду помер прем`єр-міністр Вірменії Андроник Маргарян.

А.Маргаряну було 56 років, прем`єр-міністром Вірменії він став у травні 2000 року.