Уряд Вірменії пішов у відставку
12:16, 26 березня 2007Світ
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Прем`єр-міністр помер від інфаркту міокарду
Президент Вірменії Роберт КОЧАРЯН прийняв відставку уряду.
Як передає агентство «Новости-Армения», в управлінні зв`язків із громадськістю апарату уряду республіки повідомили, що таке рішення ухвалено згідно з 55 статтею Конституції Вірменії, яка передбачає, що президент країни приймає відставку уряду в разі утворення вакансії посади прем`єр-міністра.
Як повідомляв УНІАН, 25 березня від інфаркту міокарду помер прем`єр-міністр Вірменії Андроник Маргарян.
А.Маргаряну було 56 років, прем`єр-міністром Вірменії він став у травні 2000 року.
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